На Австралию обрушилась невероятная жара: рекорды бьются второй день подряд

Метеорологическая служба Австралии сообщила, что новый максимум средней температуры в стране был зафиксирован в среду, и он превысил констатированные во вторник 40,9 градусов. Предыдущий рекорд составлял 40,3 градуса и был зафиксирован в январе 2014 года.