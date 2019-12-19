На Австралию обрушилась невероятная жара: рекорды бьются второй день подряд

В Австралии второй день подряд регистрируется рекорд самого жаркого дня - средняя максимальная температура воздуха по стране достигла 41,9 градусов, что на целый градус выше предыдущего рекорда, сообщает AFP.
Метеорологическая служба Австралии сообщила, что новый максимум средней температуры в стране был зафиксирован в среду, и он превысил констатированные во вторник 40,9 градусов. Предыдущий рекорд составлял 40,3 градуса и был зафиксирован в январе 2014 года.
В четверг волна жары продолжилась, в результате чего была зафиксирована самая высокая температура в Австралии в декабре - в городе Юкла на западе страны столбик термометра поднялся до отметки в 49,8 градусов.
Из-за сильной жары начались беспецедентные лесные пожары, которые охватили в Австралии обширные территории.
Галерея: Жара в Австралии