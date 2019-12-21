Сб, 21.12.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Тёплый декабрь ещё не означает, что в дальнейшем зима пройдёт без сильных морозов

Тёплый декабрь ещё не означает, что в дальнейшем зима пройдёт без сильных морозов

Дорога. Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

В последние годы за тёплым декабрём следует холодный январь или февраль. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, собранные агентством LETA.

  • В 2011 году за тёплым декабрём последовал умеренно холодный январь и сильные морозы в феврале;
  • в 2013 году после тёплого декабря пришёл холодный январь, а февраль снова был тёплый;
  • в 2015 году за тёплым декабрем пришёл морозный январь и теплый февраль.

В декабре 2016 года средняя температура воздуха была +1 градус, а в январе и феврале 2017 года погода была умеренной. После «мягкого» декабря наступил относительно теплый январь и холодный февраль.

Таким образом, за последние шесть отчетливо теплых декабрьских месяцев трижды следовал холодный февраль, в двух случаях - холодный январь, и только один раз  тёплая зима сохранилась в январе и феврале.

Кроме того, даже в теплые зимы обычно бывает как минимум одна холодная волна, во время которой столбик термометра опускается ниже -20 градусов в некоторых частях страны.

Согласно прогнозу Global Forecast System, в ближайшие две недели в Латвии такой холодной волны не ожидается.

Читать также

НАВЕРХ