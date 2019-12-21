Тёплый декабрь ещё не означает, что в дальнейшем зима пройдёт без сильных морозов

В 2011 году за тёплым декабрём последовал умеренно холодный январь и сильные морозы в феврале;

в 2013 году после тёплого декабря пришёл холодный январь, а февраль снова был тёплый;

в 2015 году за тёплым декабрем пришёл морозный январь и теплый февраль.

В декабре 2016 года средняя температура воздуха была +1 градус, а в январе и феврале 2017 года погода была умеренной. После «мягкого» декабря наступил относительно теплый январь и холодный февраль.

Таким образом, за последние шесть отчетливо теплых декабрьских месяцев трижды следовал холодный февраль, в двух случаях - холодный январь, и только один раз тёплая зима сохранилась в январе и феврале.

Кроме того, даже в теплые зимы обычно бывает как минимум одна холодная волна, во время которой столбик термометра опускается ниже -20 градусов в некоторых частях страны.