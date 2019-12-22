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Настал самый короткий день года! Что обещают синоптики?

ФОТО: Unsplash

В воскресенье, 22 декабря, во многих регионах Латвии пройдут дожди, а на востоке страны ожидаются затяжные осадки, прогнозируют синоптики.

В Курземе местами между облаками выглянет солнце. Будет дуть слабый ветер, возможен туман. Температура воздуха составит +4..+7 градусов.

В Риге возможен небольшой дождь и туман, температура воздуха составит +6 градусов.

Напомним, в 6.19 в Латвии наступила астрономическая зима.

Таким образом воскресенье станет самым коротким днем года - его продолжительность составит от 6 часов 26 минут в самой дальней северной точке страны в Руиенском крае до 7 часов и 2 минут в самой южной точке в Даугавпилсском крае.

В Риге продолжительность дня составит 6 часов и 44 минуты.

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