Вс, 22.12.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Небольшой мороз все еще возможен. После Рождества!

ФОТО: Pixabay

Во второй половине следующей недели в Латвии ожидается похолодание - температура воздуха, скорее всего, опустится немного ниже нуля, прогнозируют синоптики.

В ближайшие дни температура воздуха составит +1..+7 градусов, временами возможен дождь и туман.

Больше осадков будет 24 и 25 декабря, после 26 декабря возможен снег.

В конце следующей недели по всей стране прогнозируется небольшой мороз, однако вероятность того, что столбики термометров опустятся ниже -10 градусов, невелика.

Галерея: Рождественский базарчик AndeleMandele

Читать также

НАВЕРХ