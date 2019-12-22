Небольшой мороз все еще возможен. После Рождества!

Во второй половине следующей недели в Латвии ожидается похолодание - температура воздуха, скорее всего, опустится немного ниже нуля, прогнозируют синоптики.
В ближайшие дни температура воздуха составит +1..+7 градусов, временами возможен дождь и туман.
Больше осадков будет 24 и 25 декабря, после 26 декабря возможен снег.
В конце следующей недели по всей стране прогнозируется небольшой мороз, однако вероятность того, что столбики термометров опустятся ниже -10 градусов, невелика.
Галерея: Рождественский базарчик AndeleMandele