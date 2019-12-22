Сейчас точно зима? В Балтийском море зафиксирована аномальная температура воды

Ледяной покров имеется только на северном побережье Ботнического залива. В других местах температура воды составляет +1..+6 градусов, в центральной и южной части моря - +7 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, у побережья Латвии температура воды в море составляет +2..+5 градусов, в реках и озерах - +2..+4 градуса.