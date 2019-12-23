Синоптики рассказали, ждать ли снег на Рождество

Снега на Рождество по всей Латвии не было также в 1924, 1932, 1936, 1951, 1960, 1974, 2006, 2013, 2015 и 2016 годах.

В среднем на Рождество землю покрывает снег глубиной от одного до десяти сантиметров, но постепенно средняя толщина снежного покрова уменьшается.

Самым снежным Рождество было в 1981 и 2010 годах, когда средняя толщина снега в стране составляла соответственно 30 и 31 сантиметр.

Средняя температура воздуха на Рождество составляет от -5 до нуля градусов. Самое теплое Рождество было в 2016 году, когда на Колке столбики термометров поднялись до +10,3 градуса, а самая низкая температура воздуха зарегистрирована на Рождество 1996 года в Зосены - минус 31,5 градуса.