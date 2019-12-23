Рождество начнется с дождя

Во вторник, 24 декабря, в Латвии сохранится теплая погода, а осадков будет больше, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным, местами возможен туман. Ветра практически не будет.
Ночью пройдет дождь, в основном в Курземе, а днем и вечером дождливо будет уже на всей территории страны.
Температура воздуха ночью составит +2..+6 градусов, в течение дня - +4..+7 градусов.
В Риге время от времени ожидается моросящий дождь, во второй половине дня - затяжной. Температура воздуха в столице составит около +5 градусов.