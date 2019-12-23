Пн, 23.12.2019
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Рождество начнется с дождя

Дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Во вторник, 24 декабря, в Латвии сохранится теплая погода, а осадков будет больше, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным, местами возможен туман. Ветра практически не будет.

Ночью пройдет дождь, в основном в Курземе, а днем и вечером дождливо будет уже на всей территории страны.

Температура воздуха ночью составит +2..+6 градусов, в течение дня - +4..+7 градусов.

В Риге время от времени ожидается моросящий дождь, во второй половине дня - затяжной. Температура воздуха в столице составит около +5 градусов.

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