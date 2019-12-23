Рождество начнется с дождя

Небо будет преимущественно облачным, местами возможен туман. Ветра практически не будет.

Ночью пройдет дождь, в основном в Курземе, а днем и вечером дождливо будет уже на всей территории страны.

В Риге время от времени ожидается моросящий дождь, во второй половине дня - затяжной. Температура воздуха в столице составит около +5 градусов.