Декабрь в Латвии пока на 4 градуса теплее нормы

Первая декада месяца была на 3,7 градуса теплее нормы, вторая - уже на 4,3 градуса теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год.

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии начнет постепенно снижаться, и среднемесячная температура воздуха может немного понизиться, прогнозируют синоптики.

Декабрь в этом году теплее нормы почти по всей Европе. Самые большие отклонения от средней температуры воздуха наблюдаются в России, в том числе в Москве декабрь на 7 градусов теплее, чем обычно.