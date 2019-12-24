Декабрь в Латвии пока на 4 градуса теплее нормы

В первые две декады декабря средняя температура воздуха в Латвии составила +2,6 градуса - на 4 градуса выше климатической нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Первая декада месяца была на 3,7 градуса теплее нормы, вторая - уже на 4,3 градуса теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год.
В ближайшие дни температура воздуха в Латвии начнет постепенно снижаться, и среднемесячная температура воздуха может немного понизиться, прогнозируют синоптики.
Декабрь в этом году теплее нормы почти по всей Европе. Самые большие отклонения от средней температуры воздуха наблюдаются в России, в том числе в Москве декабрь на 7 градусов теплее, чем обычно.