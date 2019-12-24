Датские синоптики рассказали, когда ждать холода

Январь на севере Европы ожидается теплым, с осадками и частыми ветрами, в свою очередь самые сильные холода этой зимой возможны в феврале и марте, свидетельствуют прогнозы Датского метеорологического института.
Тем не менее суровых морозов не ожидается - в феврале и марте средняя температура воздуха, скорее всего, будет немного выше нормы.
Под влиянием мощных атлантических циклонов январь ожидается теплее, чем обычно - с западными, юго-западными ветрами регулярно будет поступать теплый и влажный воздух с океана. Циклоны также могут принести сильный ветер, бурю и снегопады.
Температура воздуха будет переменчивой, однако синоптики достаточно уверенно прогнозируют, что январь будет относительно теплым, а прогнозы о холодах в феврале и марте пока под вопросом - они могут и не сбыться.
Как сообщалось, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, декабрь в Латвии пока на 4 градуса выше климатической нормы - средняя температура воздуха в этом месяце составила +2,6 градуса.