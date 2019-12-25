По прогнозам синоптиков, 2020 год начнется с дождей

В четверг и пятницу местами возможны кратковременные осадки, дожди сменятся снегом. В последнюю субботу года значительных осадков не ожидается, в свою очередь в воскресенье уже может прийти теплые атмосферный фронт со снегом и дождем. В субботу и в ночь на воскресенье по всей стране ожидается небольшой мороз.