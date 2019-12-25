По прогнозам синоптиков, 2020 год начнется с дождей

В ближайшие дни в Латвии ожидается более прохладная и сухая погода, местами пройдет снег и выглянет солнце, но в начале следующей недели станет теплее и пойдут дожди, сообщает агентство LETA.
В четверг и пятницу местами возможны кратковременные осадки, дожди сменятся снегом. В последнюю субботу года значительных осадков не ожидается, в свою очередь в воскресенье уже может прийти теплые атмосферный фронт со снегом и дождем. В субботу и в ночь на воскресенье по всей стране ожидается небольшой мороз.
В последние два дня года при порывистом западном ветре температура воздуха поднимется до +4..+7 градусов. 1 января, возможно, приморозит, после чего снова станет теплее и влажнее.
Во время переменчивых погодных условий дороги часто будут леденеть.
Напомним, согласно прогнозам Датского метеорологического института, в января в Северной Европе ожидается теплая, ветреная и богатая на осадки погода.