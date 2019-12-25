2019 год в Латвии стал самым теплым за всю историю наблюдений

Предварительные расчеты говорят о том, что средняя температура воздуха в Латвии в этом году составила +8,1 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году и составил +7,8 градуса. На третье место спустился рекорд 1989 года в +7,7 градуса. Далее следуют 2000-й, 2008-й и 2018-й годы, средняя температура которых составила +7,6 градуса.

В этом году температура воздуха опустилась ниже нормы только в январе и июле - на 0,8 и 1,2 градуса соответственно. Остальные месяцы были на 0,3-4,5 градуса теплее нормы или средней температуры 1981-2010-го годов. Самое большое отклонение температуры от нормы было отмечено в феврале и декабре.

Общее количество осадков в среднем по Латвии составило около 650 мм, что немного ниже нормы, однако на 170 мм больше, чем в прошлом году, который стал самым засушливым за всю историю наблюдений.

В этом году в Латвии было побито 63 рекорда холода и более 300 рекордов тепла.

Наибольшее число рекордов холода было побито в июле и августе, а наибольшее число рекордов тепла - в июне. В феврале, апреле, октябре и ноябре также было побито несколько десятков рекордов тепла.