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В четверг станет прохладнее, дороги могут обледенеть

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В четверг, 26 декабря, в Латвии немного похолодает, на дорогах может образоваться обледенение.

Ожидается преимущественно облачная погода, возможны кратковременные осадки. Больше их будет на юго-востоке Латгале. Ночью местами сгустится туман, сообщает агентство LETA.

При слабом северном, юго-западном ветре ночью похолодает до -1..+3 градусов, а днем не будет теплее +1..+5 градусов.

В Риге в четверг возможны осадки - преимущественно небольшой дождь. Будет дуть слабый северо-западный ветер, а температура воздуха составит +2..+4 градуса.

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