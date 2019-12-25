В четверг станет прохладнее, дороги могут обледенеть

В четверг, 26 декабря, в Латвии немного похолодает, на дорогах может образоваться обледенение.
Ожидается преимущественно облачная погода, возможны кратковременные осадки. Больше их будет на юго-востоке Латгале. Ночью местами сгустится туман, сообщает агентство LETA.
При слабом северном, юго-западном ветре ночью похолодает до -1..+3 градусов, а днем не будет теплее +1..+5 градусов.
В Риге в четверг возможны осадки - преимущественно небольшой дождь. Будет дуть слабый северо-западный ветер, а температура воздуха составит +2..+4 градуса.