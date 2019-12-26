В Балтийском море зафиксирован самый быстрый рост уровня воды в Европе

Как показывают данные со спутников, абсолютный уровень воды в Балтийском море поднимается на 3-5 мм в год, в остальных морях и океане в Европе -на 1-4 мм в год.

Так как в Финляндии и Швеции после окончания последнего ледникового периода продолжается поднятие суши, которое идет более быстро, чем повышение уровня моря, относительный уровень воды на побережье Финляндии, местами Швеции и Норвегии понижается.

В странах Балтии относительный уровень моря растет в среднем на 4 мм в год, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Если человечеству в ближайшие годы не удастся ощутимо уменьшить выбросы парниковых газов, ожидается, что к концу века относительный уровень воды на латвийском побережье вырастет примерно на полметра, а на юге Балтики еще сильнее.