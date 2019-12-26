Чудо природы: цветущая сакура в парке Победы

Галерея: В парке Победы расцвела сакура

В 2013 и 2015 годах также на Рождество в Латвии также распустились некоторые весенние цветы, в лесах можно было найти лисички и другие грибы, а также встретить ежей и лягушек.

Как сообщалось, в первые две декады декабря средняя температура воздуха в Латвии составила +2,6 градуса - на 4 градуса выше климатической нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Декабрь в этом году теплее нормы почти по всей Европе.

Самые большие отклонения от средней температуры воздуха наблюдаются в России, в том числе в Москве декабрь на 7 градусов теплее, чем обычно.