В течение дня больше всего снега ожидается в Латгале

В пятницу снег на востоке и юге Латгале продолжится снег, в других районах страны возможны небольшие осадки в виде снега, сообщает агентство LETA.
Дороги местами обледенели. Ожидается преимущественно облачная погода. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит -1..+3 градуса.
В Риге облачно, периодически возможны осадки, северный ветер станет умеренно сильным, а температура воздуха составит +1 градус.
С усилением циклона в Скандинавии атмосферное давление в Латвии повысилось до 761-765 мм рт. ст., и давление продолжает расти.