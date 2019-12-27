Пт, 27.12.2019
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В течение дня больше всего снега ожидается в Латгале

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу снег на востоке и юге Латгале продолжится снег, в других районах страны возможны небольшие осадки в виде снега, сообщает агентство LETA.

Дороги местами обледенели. Ожидается преимущественно облачная погода. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит -1..+3 градуса.

В Риге облачно, периодически возможны осадки, северный ветер станет умеренно сильным, а температура воздуха составит +1 градус.

С усилением циклона в Скандинавии атмосферное давление в Латвии повысилось до 761-765 мм рт. ст., и давление продолжает расти.

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