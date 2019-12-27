Снег, дожди и сильный ветер: синоптики сделали прогноз на неделю

В ближайшие субботу и воскресенье по всей стране ожидается небольшой мороз, местами столбик термометра может опуститься до -10 градусов.

В ночь на понедельник Латвии достигнет теплый атмосферный фронт, ожидается метель, оттепель и дождь. Порывы западного, юго-западного ветра на побережье могут усилится до 25 метров в секунду.

В начале следующей недели потеплеет до +3..+8 градусов, но в новогоднюю ночь температура воздуха опять понизится до -2..+3 градусов, после этого вновь немного потеплеет. Ожидаются осадки и сильный ветер. На дорогах может образоваться обледенение.