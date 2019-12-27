Пт, 27.12.2019
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Снег, дожди и сильный ветер: синоптики сделали прогноз на неделю

ФОТО: EPA/Scanpix

В последние дни этого года и в первую неделю будущего небольшие периоды мороза в Латвии будут сменяться теплом, часто ожидаются дожди, снег и порывистый ветер, сообщает агентство LETA.

В ближайшие субботу и воскресенье по всей стране ожидается небольшой мороз, местами столбик термометра может опуститься до -10 градусов.

В ночь на понедельник Латвии достигнет теплый атмосферный фронт, ожидается метель, оттепель и дождь. Порывы западного, юго-западного ветра на побережье могут усилится до 25 метров в секунду.

В начале следующей недели потеплеет до +3..+8 градусов, но в новогоднюю ночь температура воздуха опять понизится до -2..+3 градусов, после этого вновь немного потеплеет. Ожидаются осадки и сильный ветер. На дорогах может образоваться обледенение.

Напомним, согласно прогнозам метеорологического института Дании, в январе в Северной Европе ожидается теплая, богатая на осадки и ветреная погода.

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