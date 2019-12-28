Вниманию водителей: затруднено движение авто, на дорогах может образоваться черный лед

Движение затруднено на промежутке Рижской окружной дороги от Саласпилс до Бабите, на промежутке Баускского шоссе от Риги до Иецавы, на Елгавском шоссе, на промежутке Лиепайского шоссе от Риги до Аннениеки, на промежутке Вентспилсского шоссе от Риги до Усмы, на промежутке шоссе Екабпилс-Терехово от Варакляни до границы, на шоссе Гребнева-Медуми, а также на дорогах Резекне-Гулбене, Талси-Стенде-Кулдига и Лигас-Кандава-Веги.

Также движение осложнено на региональных дорогах в окрестностях Риги, Добеле, Елгавы, Краславы, Лудзы, Резекне, Талси, Тукумса и Вентспилса.

Заснеженные участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения, в работах по уборке дорог участвуют 54 единицы зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētajs.

Водителям стоит быть особенно осторожными при выборе скорости, соответствующей покрытию дороги. Также стоит соблюдать безопасную дистанцию. LVC предупреждает, что на дорогах может образоваться так называемый черный лед, который не видно, водитель может почувствовать его наличие только при маневрировании.