Глобальное потепление? Температура воздуха в Латвии в этом десятилетии превысила норму

По сравнению с действующей нормой - средней температурой 1981-2010 гг. - это десятилетие было на 0,7 градуса теплее, а за последние пять лет средняя температура поднялась еще на 0,4 градуса, достигнув +7,5 градуса.

Уходящий год был в Латвии на 1,7 градуса теплее, чем 1981-2010 годы, и на 2,4 градуса теплее, чем 1961-1990 годы.

Норма 1961-1990 годов по стандартам Всемирной метеорологической организации используется как точка отсчета для оценки изменений климата. Действующей нормой на данный момент считаются средние показатели 1981-2010 годов, а с 2021 года нормой будут считаться показатели 1991-2020 годов.