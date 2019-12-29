Вс, 29.12.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • В воскресенье усилится ветер; к вечеру возможен дождь

В воскресенье усилится ветер; к вечеру возможен дождь

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В воскресенье в Латвии под влиянием северного циклона начнет усиливаться юго-западный ветер, сообщает агентство LETA.

Вечером на побережье порывы ветра достигнет 14-19 метров в секунду. В понедельник ночью и днем по всей стране будет дуть сильный ветер.

Ожидается преимущественно облачная погода, в воскресенье вечером местами в западной и центральной частях страны ожидаются осадки - главным образом небольшой дождь.

Температура воздуха составит +2..-3 градуса, на побережье Курземе - до +5 градусов.

В Риге сквозь облака будет проглядывать солнце, поздним вечером возможен небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до 0..+1 градуса.

Читать также

НАВЕРХ