В воскресенье усилится ветер; к вечеру возможен дождь

В воскресенье в Латвии под влиянием северного циклона начнет усиливаться юго-западный ветер, сообщает агентство LETA.
Вечером на побережье порывы ветра достигнет 14-19 метров в секунду. В понедельник ночью и днем по всей стране будет дуть сильный ветер.
Ожидается преимущественно облачная погода, в воскресенье вечером местами в западной и центральной частях страны ожидаются осадки - главным образом небольшой дождь.
Температура воздуха составит +2..-3 градуса, на побережье Курземе - до +5 градусов.
В Риге сквозь облака будет проглядывать солнце, поздним вечером возможен небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до 0..+1 градуса.