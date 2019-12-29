Год завершится новыми рекордами тепла

Ожидается, что выше всего столбик термометра поднимется на метеостанции в Мерсрагсе. В Риге вечером 30 декабря и в ночь на вторник температура повысится до +8 градусов, так что в столице может быть побит рекорд и для 30, и для 31 декабря.