В последние десятилетия в Латвии растет количество осадков

В 1961-1990 годах среднее количество осадков на территории Латвии составляло 651 мм, а в этом десятилетии - 701 мм или 107,7 прежней нормы.

Количество осадков из года в год сильно колеблется. В 2017 году оно составило 810 мм, в прошлом году всего 473 мм, в этом году предварительно составит 650 мм.

Метеорологи пришли к выводу, что в Латвии все более частыми становятся жаркие и сухие периоды, при этом чаще идут сильные дожди, способные вызывать затопление.

До конца века прогнозируется увеличение годового количества осадков примерно на 80-100 мм. Количество осадков будет быстрее увеличиваться зимой, летом оно может даже снизиться. Зимой могут быть сильные ливни, а снег будет выпадать реже.