В последний рабочий день года потеплеет до +9 градусов

В ночь на понедельник в Латвии скорость западного, юго-западного ветра в порывах достигнет 13-16 метров в секунду, местами до 23 м/с. Сильный ветер сохранится и днем.
Местами, в основном в Видземе, пройдут небольшие дожди. На востоке Латвии ожидается снег, дороги обледенеют.
Температура воздуха постепенно повысится до +2 градусов в Латгале и +7 в Курземе, а к ночи потеплеет до +5..+9 градусов.
В Риге скорость ветра составит до 15 м/с, температура воздуха постепенно будет повышаться и в ночь на вторник достигнет +8 градусов.