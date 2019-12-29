Вс, 29.12.2019
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В последний рабочий день года потеплеет до +9 градусов

Женщина с зонтиком

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В ночь на понедельник в Латвии скорость западного, юго-западного ветра в порывах достигнет 13-16 метров в секунду, местами до 23 м/с. Сильный ветер сохранится и днем. 

Местами, в основном в Видземе, пройдут небольшие дожди. На востоке Латвии ожидается снег, дороги обледенеют. 

Температура воздуха постепенно повысится до +2 градусов в Латгале и +7 в Курземе, а к ночи потеплеет до +5..+9 градусов.

В Риге скорость ветра составит до 15 м/с, температура воздуха постепенно будет повышаться и в ночь на вторник достигнет +8 градусов. 

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