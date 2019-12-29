В последний рабочий день года потеплеет до +9 градусов

Местами, в основном в Видземе, пройдут небольшие дожди. На востоке Латвии ожидается снег, дороги обледенеют.

Температура воздуха постепенно повысится до +2 градусов в Латгале и +7 в Курземе, а к ночи потеплеет до +5..+9 градусов.