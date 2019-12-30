В предпоследний день года ветер не стихнет

Небо будет затянуто облаками, местами - главным образом в Видземе - ожидается небольшой дождь. Количество осадков увеличится к вечеру.

Температура воздуха поднимется до +2 градусов в Латгале и до +7 градусов в Курземе.

Максимальная температура вечером понедельника и в ночь на вторник составит +5..+9 градусов, ожидаются рекорды тепла.