Синоптики сделали прогноз на конец года

31 декабря сквозь облака иногда будет проглядывать солнце, ожидаются кратковременные осадки. Вечером в некоторых местах - главным образом в Латгале будет идти кратковременный снег, В большей части страны небо будет ясным.

Днём и вечером западный ветер перейдет в северный и северо-западный, а порывы ветра усилятся до 13-18 метров в секунду. На побережье - в том числе в столице - ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 0..+5 градусов, дороги обледенеют.

В Новогоднюю ночь скорость ветра уменьшится, небо прояснится. Температура воздуха опустится до 0..-4 градусов, а на побережье не станет холоднее, чем до 0..+4 градусов.

В первый день 2020 года будет облачно, существенных осадков не ожидается, будет дуть медленный западный ветер и воздух прогреется до +1..+6 градусов.