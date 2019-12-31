В последний день 2019 года ожидаются солнце, дождь, переходящий в снег и сильный ветер

Во второй половине дня усилится северо-западный ветер, достигая в порывах 13-18 метров в секунду, местами на побережье - 22 метра в секунду.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на побережье Курземе и Видземе, в том числе в Риге желтое предупреждение об усилении ветра во второй половине дня до 20-22 метров в секунду.

Температура воздуха составит +2..+7 градусов. Вечером возможно обледенение дорог.