На 11 метеостанциях уже побиты рекорды тепла для 31 декабря

Прежние рекорды побиты в Айнажи, Алуксне, Екабпилсе, Мадоне, Риге, Руене, Салдусе, Скривери, Вентспилсе, Зосены и Звейниекциемсе, где столбики термометров поднялись до +5,9..+7,7 градуса.

Еще выше - до +8,3 градуса - температура воздуха в последний день года поднялась на Колке и в Мерсрагсе. На Колке повторен рекорд тепла 30 декабря.

В свою очередь в столице побиты рекорды 30 и 31 декабря. В понедельник вечером на главной метеостанции Риги было зарегистрировано +7,8 градуса, что выше рекорда 1994 года, когда температура составила +7,5 градуса.

В ночь на вторник в Риге на один градус превзойден рекорд тепла для последнего дня года - предыдущий составлял +7,6 градуса в 1975 и 2016 годах.

Общенациональный рекорд для 31 декабря пока не побит. Самая высокая температура в Латвии в последний день года была зарегистрирована в 2016 году - +9,3 градуса.