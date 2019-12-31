Вт, 31.12.2019
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В очередной раз обвалился берег в Лабрагсе возле Юркалне

ФОТО: LETA

В понедельник из-за сильного ветра в очередной раз обрушилась часть обрывистого берега в поселке Лабрагс возле Юркалне Вентспилсского края. Об этом сообщил руководитель управления Юркалнской волости Гунтар Рекис.

Он проинформировал, что размеры обрушения составляют около 20-30 метров в длину и около пяти метров в глубину. 

Рекис отметил, что в нынешнюю погоду - это обычное дело. Возможно, если бы были морозы, то берег не обваливался бы.

В прошлый раз берег обваливался в начале ноября из-за проливных дождей. Тогда размеры обрушения составили около 13 метров в длину и 2-3 метра в глубину. 

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