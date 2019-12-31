В очередной раз обвалился берег в Лабрагсе возле Юркалне

В понедельник из-за сильного ветра в очередной раз обрушилась часть обрывистого берега в поселке Лабрагс возле Юркалне Вентспилсского края. Об этом сообщил руководитель управления Юркалнской волости Гунтар Рекис.
Он проинформировал, что размеры обрушения составляют около 20-30 метров в длину и около пяти метров в глубину.
Рекис отметил, что в нынешнюю погоду - это обычное дело. Возможно, если бы были морозы, то берег не обваливался бы.
В прошлый раз берег обваливался в начале ноября из-за проливных дождей. Тогда размеры обрушения составили около 13 метров в длину и 2-3 метра в глубину.