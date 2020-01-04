Погода на воскресенье: синоптики прогнозируют похолодание

В воскресенье, 5 января, температура воздуха в Латвии как ночью, так и днем составит +1..-3 градуса, а на побережье она поднимется до +3 градусов, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер. На побережье, в том числе и в столице, ночью и с утра возможны порывы ветра скоростью до 17-22 метров в секунду.
Небо будет частично затянуто облаками, местами возможны краткосрочные снегопады, дороги в некоторых районах обледенеют.
Ночью и с утра в Риге ожидается северный, северо-западный ветер, скорость порывов которого составит до 20 метров в секунду, а также осадки.
В течение дня ветер поутихнет и выглянет солнце. Температура воздуха составит 0..+2 градуса.