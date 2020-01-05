Вс, 5.01.2020
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Воскресенье станет самым холодным днём недели

Заморозки

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Максимальная температура воздуха в воскресенье будет -1..+2 градуса, на западном побережье Курземе - +3..+4, в связи с этим последний день недели будет самым прохладным, прогнозируют синоптики. 

Западный и северо-западный ветер будет дуть от медленного до умеренного. В первой половине дня на части побережья сохранится порывистый ветер. 

Небо будет частично затянуто облаками, местами ожидается кратковременный снег.

В Риге солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается, ветер постепенно утихнет. Максимальная температура воздуха составит +2 градуса. 

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