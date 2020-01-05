Воскресенье станет самым холодным днём недели

Максимальная температура воздуха в воскресенье будет -1..+2 градуса, на западном побережье Курземе - +3..+4, в связи с этим последний день недели будет самым прохладным, прогнозируют синоптики.
Западный и северо-западный ветер будет дуть от медленного до умеренного. В первой половине дня на части побережья сохранится порывистый ветер.
Небо будет частично затянуто облаками, местами ожидается кратковременный снег.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается, ветер постепенно утихнет. Максимальная температура воздуха составит +2 градуса.