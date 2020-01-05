Вс, 5.01.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Следующая неделя начнётся с метели, но устойчивого похолодания не ожидается

Следующая неделя начнётся с метели, но устойчивого похолодания не ожидается

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник утром в Видземе, Земгале и Латгале ожидается самая сильная на сегодняшний день метель этой зимы, однако в общем погодные условия на следующей неделе не сильно изменятся по сравнению с предыдущими неделями, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник Латвию с запада начнет пересекать зона осадков. В Курземе ожидается дождь, а в центральных и восточных районах страны - снег и метель, особенно с утра. Местами в Видземе и на востоке Земгале толщина снежного покрова достигнет пяти сантиметров.

В понедельник во второй половине дня и во вторник во многих районах Латвии ожидается небольшой дождь и туман. И в последующие дни временами ожидается выпадение осадков. Ветер переменной силы будет преимущественно дуть с запада и юго-запада.

Температура воздуха на следующей неделе будет находиться в рамках от -3 до +8 градусов.

Дальнейшие прогнозы также не обещают прихода устойчивых морозов. Вероятнее всего, среднемесячная температура воздуха впервые с января 2007 года будет выше нуля. Не исключено, что этот месяц в Латвии станет самым теплым январем в истории метеорологических наблюдений.

Читать также

НАВЕРХ