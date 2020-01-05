Следующая неделя начнётся с метели, но устойчивого похолодания не ожидается

В ночь на понедельник Латвию с запада начнет пересекать зона осадков. В Курземе ожидается дождь, а в центральных и восточных районах страны - снег и метель, особенно с утра. Местами в Видземе и на востоке Земгале толщина снежного покрова достигнет пяти сантиметров.

В понедельник во второй половине дня и во вторник во многих районах Латвии ожидается небольшой дождь и туман. И в последующие дни временами ожидается выпадение осадков. Ветер переменной силы будет преимущественно дуть с запада и юго-запада.

Температура воздуха на следующей неделе будет находиться в рамках от -3 до +8 градусов.