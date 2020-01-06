Возможно, настоящая зима в Латвию так и не придет

"Мы с большей вероятностью в какие-то периоды будем наблюдать рекорды тепла, чем снежный покров, который продержится, например, месяц. Хотя эпизодически снег будет выпадать", - говорит руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.

Она добавила, что уже в начале года стоит ожидать бурю с порывами ветра более 25 метров в секунду.