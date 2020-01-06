Возможно, настоящая зима в Латвию так и не придет

Согласно последним прогнозам синоптиков, вероятность наступления стабильных, устойчивых зимних погодных условий очень низка. В основном будут доминировать западные потоки воздушных масс со стороны Атлантического океана, которые приносят с собой тепло, пишет газета Latvijas avīze.
"Мы с большей вероятностью в какие-то периоды будем наблюдать рекорды тепла, чем снежный покров, который продержится, например, месяц. Хотя эпизодически снег будет выпадать", - говорит руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.
Она добавила, что уже в начале года стоит ожидать бурю с порывами ветра более 25 метров в секунду.
Прошедший 2019 год был самым теплым за всю историю наблюдений с 1924 года в стране.