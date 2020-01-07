Эта зима может стать самой теплой в истории метеонаблюдений

Декабрь, январь и февраль считаются зимними месяцами, однако метеорологическая зима в Латвии пока не наступила, потому что среднесуточная температура воздуха остается выше нуля.

Прежде самая теплая зима в Латвии была в 1924-1925 году, когда средняя температура воздуха составляла +1 градус, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На втором месте зима 2007-2008 года со средней температурой +0,8 градуса, на третьем зима 1989-1990 года - +0,4 градуса.

В декабре средняя температура воздуха в Латвии составляла +2,7 градуса, что на 4,7 градуса выше нормы.