Погода на среду: ветрено и дождливо

В среду, 8 января, в Латвии будет пасмурно, во многих регионах пройдет небольшой дождь, больше всего осадков выпадет во второй половине дня в Курземе и на западе Видземе, а к вечеру - на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 22 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит от +1 градуса в Латгале до +7 градусов в Курземе.
В Риге днем ожидается дождь, скорость юго-западного ветра составит до 14 метров в секунду. Температура воздуха к вечеру повысится до +6 градусов.