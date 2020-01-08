Ср, 8.01.2020
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После теплой ночи ожидается обледенение дорог утром в четверг

Мороз у Кекавы

ФОТО: LETA

В среду вечером и в ночь на четверг температура воздуха в Латвии повысится до +4..+8 градусов, а после того, как облачность рассеется, в течение ночи станет холоднее, прогнозируют синоптики.

Утром в четверг воздух остынет до 0..+5 градусов, дороги местами обледенеют.

В четверг осадков не ожидается, в течение дня облачность усилится. Температура воздуха в середине дня составит +2..+6 градусов.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, ночью и утром порывами до 16 метров в секунду.

В Риге в ночь на четверг небо прояснится, днем облачность усилится, осадков не ожидается. Температура утром понизится до +2 градусов, днем повысится до +4.

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