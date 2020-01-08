После теплой ночи ожидается обледенение дорог утром в четверг

В среду вечером и в ночь на четверг температура воздуха в Латвии повысится до +4..+8 градусов, а после того, как облачность рассеется, в течение ночи станет холоднее, прогнозируют синоптики.
Утром в четверг воздух остынет до 0..+5 градусов, дороги местами обледенеют.
В четверг осадков не ожидается, в течение дня облачность усилится. Температура воздуха в середине дня составит +2..+6 градусов.
Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, ночью и утром порывами до 16 метров в секунду.
В Риге в ночь на четверг небо прояснится, днем облачность усилится, осадков не ожидается. Температура утром понизится до +2 градусов, днем повысится до +4.