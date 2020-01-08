Уникально - в Латвии по-прежнему осень. Может ли за ней последовать весна без зимы?

Согласно правилам, принятым Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха в стране пять суток подряд составляет ноль или меньше градусов, но в этом году такой ситуации еще не было.
В связи с этим сложилась уникальная ситуация - метеорологическая зима в этом сезоне в Латвии еще не наступила, рассказал Латвийскому радио эксперт новостей погоды Том Брицис.
В Риге и на побережье в этом сезоне самый долгий период, когда температура была соответствующей зиме - около нуля градусов - составил всего четверо суток.
Может ли сложившаяся ситуация говорить о том, что после осени может начаться весна?
Том Брицис ответил отрицательно, так как по правилам после осени должна быть зима.
Однако он согласен, что из-за климатических условий последних лет центру метеорологии, возможно, стоило бы пересмотреть нынешнюю терминологию.