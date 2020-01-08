Ср, 8.01.2020
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  • Уникально - в Латвии по-прежнему осень. Может ли за ней последовать весна без зимы?

Уникально - в Латвии по-прежнему осень. Может ли за ней последовать весна без зимы?

ФОТО: Una Kupruka / LETA

Согласно правилам, принятым Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, зима наступает, когда среднесуточная температура воздуха в стране пять суток подряд составляет ноль или меньше градусов, но в этом году такой ситуации еще не было.

В связи с этим сложилась уникальная ситуация - метеорологическая зима в этом сезоне в Латвии еще не наступила, рассказал Латвийскому радио эксперт новостей погоды Том Брицис.

В Риге и на побережье в этом сезоне самый долгий период, когда температура была соответствующей зиме - около нуля градусов -  составил всего четверо суток.

Может ли сложившаяся ситуация говорить о том, что после осени может начаться весна?

Том Брицис ответил отрицательно, так как по правилам после осени должна быть зима.

Однако он согласен, что из-за климатических условий последних лет центру метеорологии, возможно, стоило бы пересмотреть нынешнюю терминологию.

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