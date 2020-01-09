Прогноз на пятницу: дождь и мокрый снег

В пятницу, когда к Латвии приблизится циклон с запада, ожидается облачная погода, временами будет идти дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.
В течение дня осадки преимущественно не будут существенными, однако в пятницу вечером с юго-запада страну начнет пересекать полоса сильного дождя и снега.
Во многих районах страны дымка сильно ухудшит видимость, местами образуется туман. На отдельных участках дорог возможно обледенение.
Температура воздуха ночью опустится до 0..+3 градусов, а днем она составит +1..+5 градусов. На юго-западе Курземе температура поднимется до +6..+7 градусов.
В пятницу будет преобладать слабый юго-восточный ветер.
В Риге ожидается облачная погода и небольшой дождь, температура воздуха в столице составит +2..+4 градуса.