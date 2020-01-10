Солнце, а затем дождь: синоптики сделали прогноз на выходные

Под воздействием уходящего циклона в ночь на субботу во многих районах Латвии пройдет сильный дождь и снег, дороги обледенеют. В субботу днем осадков не ожидается, количество облаков будет переменным, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит +3..-3 градуса.

Ночью и днем в воскресенье будет дуть сильный юго-западный ветер, скорость порывов которого достигнет 13-18 метров в секунду, на побережье - до 23 метров в секунду. Небо затянут облака, во многих районах ожидается небольшой дождь, местами - снег. Самые сильные осадки ожидаются в Курземе и Видземе.