2019 год в Латвии был на 1,8 градуса теплее нормы

По сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов прошедший год в Латвии был на 2,5 градуса теплее.

До этого самым теплым в Латвии был 2015 год, когда среднегодовая температура составила +7,8 градуса. Данные о среднегодовой температуре воздуха в Латвии обобщаются с 1924 года.

Последние семь лет в Латвии были теплее среднегодовой температуры в 1981-2010 годах. В последнее десятилетие среднегодовая температура воздуха в Латвии составила +7,1 градуса, что на 0,7 градуса выше нормы.

Согласно докладу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об изменениях климата, к концу этого века средняя температура воздуха в стране будет еще на 1-3 градуса выше, чем в 2019 году. Более быстрое потепление будет наблюдаться в основном зимой, а летом температура будет повышаться более умеренно.