Вс, 12.01.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Пока без зимы: новейшие прогнозы синоптиков на следующую неделю
1

Пока без зимы: новейшие прогнозы синоптиков на следующую неделю

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На следующей неделе под влиянием атлантических циклонов в Северной Европе сохранится теплая, сырая и ветреная погода, прогнозируют синоптики.

Большую часть следующей недели температура воздуха в Латвии ожидается от -1 до +6 градусов, а максимальная температура в середине недели составит +5..+9 градусов. В свою очередь в конце недели, возможно, станет прохладнее. 

Временами ожидаются осадки - в основном в виде дождя. Будет преобладать южный, юго-западный ветер.

Возможно, третья декада января будет прохладнее, чем первые 20 дней месяца: столбики термометров будут чаще падать ниже нуля, а дождь будет чередоваться со снегом.

Согласно прогнозам метеорологических служб, в Северной Европе в феврале и марте также сохранится тёплая погода, потому эта зима может стать самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. В феврале средняя температура воздуха ожидается чуть ниже, чем в декабре и январе. 

Читать также

НАВЕРХ