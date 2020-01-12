Пока без зимы: новейшие прогнозы синоптиков на следующую неделю

Большую часть следующей недели температура воздуха в Латвии ожидается от -1 до +6 градусов, а максимальная температура в середине недели составит +5..+9 градусов. В свою очередь в конце недели, возможно, станет прохладнее.

Возможно, третья декада января будет прохладнее, чем первые 20 дней месяца: столбики термометров будут чаще падать ниже нуля, а дождь будет чередоваться со снегом.

Согласно прогнозам метеорологических служб, в Северной Европе в феврале и марте также сохранится тёплая погода, потому эта зима может стать самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. В феврале средняя температура воздуха ожидается чуть ниже, чем в декабре и январе.