В понедельник выглянет солнце; холодно не будет

ЦиклонПогодаВ понедельник выглянет солнце; холодно не будет 1 13 января 2020, 7:05В понедельник выглянет солнце; холодно не будетРусский TVNETИллюстративное фото.ФОТО: Artūrs Arājs/LETAВ понедельник в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, сообщает агентство LETA.Местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +3..+6 градусов.Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.В Риге значительных осадков не ожидается, туман рассеется и температура воздуха поднимется до +5 градусов. 1 погода