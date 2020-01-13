Пн, 13.01.2020
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В понедельник выглянет солнце; холодно не будет

Иллюстративное фото.

ФОТО: Artūrs Arājs/LETA

В понедельник в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, сообщает агентство LETA.

Местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до +3..+6 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

В Риге значительных осадков не ожидается, туман рассеется и температура воздуха поднимется до +5 градусов.

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