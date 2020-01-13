Во вторник вечером Латвию пересечет обширная зона осадков

Во вторник, 14 января, в Латвии не ожидается существенных изменений погодных условий, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, вечером с запада страну пересечет обширная зона осадков.
Временами небо будет проясняться, в ночь на вторник местами обледенеют дороги.
Минимальная температура воздуха ночью составит -1..+4 градуса, днем температура поднимется до +2..+6 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, днем усилится южный ветер. Во вторник вечером скорость его порывов в западной и центральной части страны достигнет 13-18 метров в секунду.
В Риге в ближайшие сутки небо временами будет проясняться, существенных осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +2 градусов.
Днем ожидается усиление южного ветра, столбик термометра поднимется до +4 градусов.