Очень тепло: в среду температура воздуха поднимется до +9 градусов

Местами, возможно, будет побит рекорд тепла как для 15 января, но общенациональный рекорд побит, вероятно, не будет. В 1997 году 15 января температура воздуха достигла +9,7 градуса.

В среду ожидается облачная и во многих районах дождливая погода. По всей Латвии будет дуть сильный южный, юго-западный ветер.

Скорость его порывов временами будет достигать 12-17 метров в секунду, на побережье - 21 метр в секунду.