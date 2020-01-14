Очень тепло: в среду температура воздуха поднимется до +9 градусов

В ближайшие сутки Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, поэтому максимальная температура воздуха в среду составит от +4 градусов в Латгале до +9 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.
Местами, возможно, будет побит рекорд тепла как для 15 января, но общенациональный рекорд побит, вероятно, не будет. В 1997 году 15 января температура воздуха достигла +9,7 градуса.
В среду ожидается облачная и во многих районах дождливая погода. По всей Латвии будет дуть сильный южный, юго-западный ветер.
Скорость его порывов временами будет достигать 12-17 метров в секунду, на побережье - 21 метр в секунду.
В Риге в ближайшие сутки временами возможен небольшой дождь, порывы южного, юго-западного ветра составят до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет постепенно повышаться и к вечеру достигнет +7..+8 градусов.