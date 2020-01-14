Вт, 14.01.2020
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Очень тепло: в среду температура воздуха поднимется до +9 градусов

ФОТО: Pixabay

В ближайшие сутки Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, поэтому максимальная температура воздуха в среду составит от +4 градусов в Латгале до +9 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.

Местами, возможно, будет побит рекорд тепла как для 15 января, но общенациональный рекорд побит, вероятно, не будет. В 1997 году 15 января температура воздуха достигла +9,7 градуса.

В среду ожидается облачная и во многих районах дождливая погода. По всей Латвии будет дуть сильный южный, юго-западный ветер.

Скорость его порывов временами будет достигать 12-17 метров в секунду, на побережье - 21 метр в секунду.

В Риге в ближайшие сутки временами возможен небольшой дождь, порывы южного, юго-западного ветра составят до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет постепенно повышаться и к вечеру достигнет +7..+8 градусов.

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