Метеорологическая осень не уходит. Зима в этом году может так и не наступить

Как поясняют LVM, астрономическая зима - не то же самое, что метеорологическая. С наступлением астрономической зимы осень постепенно отступает. Прошлая астрономическая осень в Латвии закончилась перед Рождеством - 22 декабря, и с тех пор ночи становятся все короче, несмотря на то, что они по-прежнему длинные и темные.

В свою очередь метеорологическая зима в этом году может так и не наступить. Если так и будет, то особых причин для переживания нет, так как это не первый раз, когда настоящая зима не пришла.

Предприятие Latvijas Valsts meži также признает, что пока что ничто не свидетельствует об окончании метеорологической осени. В конце декабря некоторые звери, которые должны были находиться в зимней постели, по-прежнему активны. Кроме того, в конце прошлого года были замечены летние цветы и распустившиеся или цветущие весенние растения. Вместе с осенними грибами можно было найти и весенние. В первой декаде января местами расцвел орешник.

LVM указывает, что для сборщиков ягод в непокрытых снегом болотах по-прежнему доступна клюква. В лесах встречаются и другие ягоды, к примеру, калина обыкновенная, которая потеряла ядовитость, так как ее затронул мороз.

Однако плоды калины не стоит путать с похожими на них плодами паслена горько-сладкого, купены, ландыша, майника, которые несъедобны.

Активным при дневном свете животным, в том числе и птицам, день приходится использовать очень интенсивно, чтобы успеть за короткое время добыть необходимое количество корма.

Если необходимо, нужно бороться за лучшие места кормления с конкурентами и избегать хищников.

В свою очередь большинству ночных животных для ночных часов для удовлетворения основных нужд хватает с лихвой. Поэтому днем их можно увидеть сравнительно редко. Однако глазам опытного наблюдателя то одно, то другое попадается. Есть животные, которые на свет не выходят, но оставляют в темноте свидетельства о себе, в том числе в снегу, грязи или песке можно найти отпечатки пальцев или зубов.