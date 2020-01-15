Ср, 15.01.2020
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К концу недели похолодает, но зима так и не придет

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

В конце недели в Латвии повысится атмосферное давление, и воздух станет немного холоднее и суше, прогнозируют синоптики.

Еще в четверг максимальная температура воздуха составит +5..+8 градусов, в пятницу она понизится до +2..+6, в субботу и воскресенье будет еще на градус холоднее, а по ночам температура, особенно в Латгале, опустится ниже нуля. 

Погода будет облачной с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки.

По нынешним прогнозам, в первой половине будущей недели температура снова повысится до +3..+7 градусов, затем возможны периоды с морозом и снегом, однако в феврале и марте средняя температура также ожидается на несколько градусов выше нормы. 

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