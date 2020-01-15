Ср, 15.01.2020
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Прогноз на четверг: и дождь, и солнце

Ziema.

ФОТО: LETA

В четверг в Латвии сохранится высокая для января температура воздуха, которая больше характерна для октября и апреля, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 9-14 м/c, на побережье - до 18 м/c.

Максимальная температура воздуха днем ожидается от +5 до +8 градусов. В начале ночи местами еще будет +9, в Латгале ночью температура опустится до +3 градусов.

В Риге утром возможен кратковременный дождь, днем выглянет солнце. Температура воздуха днем и ночью составит от +5 до +8 градусов.

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