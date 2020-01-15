Прогноз на четверг: и дождь, и солнце

Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 9-14 м/c, на побережье - до 18 м/c.

Максимальная температура воздуха днем ожидается от +5 до +8 градусов. В начале ночи местами еще будет +9, в Латгале ночью температура опустится до +3 градусов.