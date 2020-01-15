На 11 метеостанциях побиты рекорды тепла для 15 января

Хотя температура воздуха в Латвии еще продолжает повышаться, к 15.00 на 11 станциях метеонаблюдения уже были зарегистрированы максимальные показатели для 15 января, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая высокая температура воздуха зарегистрирована на Колке, где столбик термометра поднялся до +9,4 градуса, лишь немного уступив общенациональному рекорду 1997 года, когда 15 января на Колке было +9,7 градуса.
Также рекорды тепла побиты в Лиепае, Павилосте, Стенде, Мерсрагсе, Бауске, Риге, Звейниекциемсе, Руене, Алуксне, Гулбене и Даугавпилсе.
По всей стране температура воздуха составляет не менее +4 градусов, в столице - +8 градусов.
В полночь могут быть побиты рекорды тепла для 16 января, прогнозируют синоптики.