В четверг местами выглянет солнце; будет тепло

В четверг местами из-за облаков выглянет солнце, в некоторых регионах ожидается небольшой кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха днем составит +5..+8 градусов.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 9-14 метров в секунду, на побережье - порывами до 18 метров в секунду.
В Риге возможен небольшой дождь, временами будет светить солнце, скорость юго-западного ветра составит 11 метров в секунду, температура воздуха по-прежнему будет +7..+8 градусов.