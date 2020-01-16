В пятницу в Латвии немного понизится температура воздуха

Облака частично затянут небо, более солнечный день ожидается в Курземе и Земгале. Местами, главным образом ночью в Видземе и Латгале, возможен небольшой дождь.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.

Ночью и с утра на дорогах местами может образоваться обледенение.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков.