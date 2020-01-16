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В пятницу в Латвии немного понизится температура воздуха

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В пятницу, 17 января, в Латвии немного понизится температура воздуха, прогнозируют синоптики.

Облака частично затянут небо, более солнечный день ожидается в Курземе и Земгале. Местами, главным образом ночью в Видземе и Латгале, возможен небольшой дождь.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.

Ночью и с утра на дорогах местами может образоваться обледенение.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью будет дуть умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +3 градусов. Днем температура воздуха составит до +5 градусов.

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