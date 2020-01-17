Снега нет, море теплее нормы: синоптики прогнозируют новые рекорды тепла

Снежный покров существенно снижает температуру воздуха, отражая тепло солнечных лучей и способствуя охлаждению воздуха по ночам. Однако сейчас снега нет ни в Центральной Европе, ни в странах Балтии, ни на юге Скандинавии, за исключением горных областей.

Поэтому увеличивается возможность, что западный и южный ветер могут принести очень теплые воздушные массы.

Весной и летом Балтийское море имеет охлаждающее воздействие на воздух. В этом году его влияние будет меньше, чем обычно, потому что температура воды в море в настоящее время на 1-3 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Датского метеорологического института.

Количество льда в Балтийском море сейчас на рекордно низком уровне, только местами в Ботническом заливе море замерзло.

Весной ожидается более стремительное потепление воды, чем обычно, потому что не будет льда, который отражает солнечное тепло.

Верхний слой почвы не замерз, и дождевая вода впитывается в более глубокие ее слои.

Отсутствие снега и мерзлоты может привести к резкому высыханию верхнего слоя земли весной, и этот фактор также способствует ускоренному нагреванию воздуха в солнечную погоду.

Прогнозы синоптиков свидетельствуют, что последующие месяцы в Латвии тоже будут теплее нормы.

Большая аномалия температур ожидается в ближайшее время, а во второй половине весны и летом она будет меньше.

Ранее синоптики прогнозировали, что в конце января могут прийти морозы и выпасть снег, но последние данные показывают, что существенного похолодания не ожидается.