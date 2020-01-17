В ночь на субботу похолодает

В ночь на субботу в Латвии температура воздуха упадет до +1..-4 градусов, прогнозируют синоптики.
На отдельных участках дорог образуется обледенение. В течение ночи количество облаков увеличится, с утра в Курземе местами ожидаются осадки. Будет дуть умеренный южный ветер.
Суббота будет пасмурной, местами по стране ожидается небольшой дождь или снег. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до 0..+2 градусов в восточных краях и до +5..+6 градусов в Курземе.
В Риге в субботу небо будет затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит около -1 градуса, а вечером субботы - до +4 градусов.