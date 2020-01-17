Пт, 17.01.2020
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В ночь на субботу похолодает

ФОТО: TASS/Scanpix

В ночь на субботу в Латвии температура воздуха упадет до +1..-4 градусов, прогнозируют синоптики.

На отдельных участках дорог образуется обледенение. В течение ночи количество облаков увеличится, с утра в Курземе местами ожидаются осадки. Будет дуть умеренный южный ветер.

Суббота будет пасмурной, местами по стране ожидается небольшой дождь или снег. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до 0..+2 градусов в восточных краях и до +5..+6 градусов в Курземе.

В Риге в субботу небо будет затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит около -1 градуса, а вечером субботы - до +4 градусов.

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