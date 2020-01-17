В ночь на субботу похолодает

На отдельных участках дорог образуется обледенение. В течение ночи количество облаков увеличится, с утра в Курземе местами ожидаются осадки. Будет дуть умеренный южный ветер.

Суббота будет пасмурной, местами по стране ожидается небольшой дождь или снег. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до 0..+2 градусов в восточных краях и до +5..+6 градусов в Курземе.